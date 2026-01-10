Запад в траурных тонах описал будущее Киева после «Орешника»

Профессор Малинен связал удар «Орешником» по Украине с политикой Зеленского

Фото: РИА «Новости»

Финский профессор Туомас Малинен жестко прокомментировал новую атаку новейшей баллистической ракеты «Орешник» по Украине. Свою позицию он обосновал в Х.

Малинен счел, что Украина получила именно то, что заслуживала своими действами.  

«Итак, "Орешник" вернулся», — констатировал профессор. 

По словам сотрудника Хельсинкского университета, удар по крупнейшему в Европе подземному газохранилищу в Стрые стал логичным финалом «глупых игр» команды президента Владимира Зеленского. 

«Играешь в дурацкие игры — выигрываешь тупые призы», — резюмировал Малинен, добавив к посту официальный тег аккаунта украинского лидера. 

Армия России в ночь на 9 января нанесла удар по украинским инфраструктурам баллистической ракетой «Орешник».

На данный момент нет информации о том, что именно стало целью новейшего снаряда. Военные аналитики предполагали, что «Орешник» мог поразить одно из крупнейших газовых хранилищ в Европе. 

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте