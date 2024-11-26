Использование российской стороной баллистической ракеты «Орешник» стало сигналом для мировой общественности, что шутки с Россией могут обернуться серьезными последствиями. Такое заявление сделал начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня» .

Генерал-майор подчеркнул, что запуск такой ракеты нельзя расценивать как предупредительный выстрел. По его мнению, скорее речь идет о жесте доброй воли, который наглядно продемонстрировал мощь российских вооруженных сил и показал, что «не надо шутить с Россией».

Муравейко назвал российскую армию самой мощной в мире. Он констатировал, что на данный момент вряд ли найдется сила, способная ей противостоять.

Ранее Владимир Путин объявил, что Россия испытала одну из своих новейших ракетных систем средней дальности — «Орешник». Удар наносился по предприятию украинского военно-промышленного комплекса.

Позднее российский президент рассказал, что «Орешник» приняли на вооружение и пустили в серийное производство. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев добавил, что эта ракета изменит ход конфликта на Украине.