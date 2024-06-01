Страны Запада пытаются в одностороннем порядке отменить доктрину ядерного сдерживания, что подтверждается заявлениями ряда высокопоставленных лиц. Об этом РИА «Новости» заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

По его словам, западные государства хотят убедить Россию, что атаки ВСУ на территорию страны не имеют никакого отношения к странам ЕС и США, хотя наводить удары боевикам помогают зарубежные инструкторы.

«Наши противники, по существу, тонкой психологической операцией „дезориентации“ Москвы в одностороннем порядке отменяют доктрину ядерного сдерживания», — подчеркнул Мурадов.

Постпред Крыма назвал заявления со стороны Запада ловушкой и призвал обратить на это внимание.

Ранее газета Politico сообщила о разочаровании президента Украины Владимира Зеленского из-за частичного снятия запрета на применение американского оружия. В будущем глава государства планирует обсудить эту тему с министром обороны США Ллойдом Остином.