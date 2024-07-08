Запад решил обвинить Россию в применении химоружия

МО: Германия, США, Украина и ОЗХО готовятся обвинить РФ в применении химоружия

Christophe Gateau/dpa
Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Соединенные Штаты, Украина, Германия и ОЗХО готовят «расследование», чтобы обвинить Россию в использовании химоружия, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его слова привели в пресс-службе Минобороны.

На Западе хотят сфабриковать доказательства против России. США полностью контролируют деятельность ОЗХО. Для сведения счетов с неугодными странами американцы создали в организации специальный механизм и задействовали его для расследования случаев применениях химоружия в Сирии, напомнил Кириллов.

«По имеющейся информации, США и Германия совместно с Украиной и Техсекретариатом ОЗХО готовят запуск спецмиссии по расследованию так называемых фактов применения химоружия на Украине», — добавил он.

Ранее Кириллов сообщил, что Украина собирается увеличить применение токсичных веществ в зоне спецоперации.

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