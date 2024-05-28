ВСУ уличили в намерении широко использовать токсичные вещества в зоне СВО

Украина планирует увеличить применение токсичных веществ в ходе боевых действий в зоне СВО. Заявление начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова опубликовала пресс-служба Минобороны России.

«Особую обеспокоенность вызывают заявления представителей ВСУ о наличии в их распоряжении фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества „Табун“ („Джи-Эй“)», — подчеркнул военачальник.

Также он отметил, что Украина отправляет запросы в западные страны на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты военнослужащих.

Как рассказал Кириллов, украинские боевики в ходе атак на Донецк, Богдановку, Горловку, Кременную и Артемовск использовали запрещенное химоружие, в том числе хлорпикрин.

Ранее он заявил, что использование ВСУ отравляющих веществ и химических средств борьбы с беспорядками стало системным с молчаливого согласия США.