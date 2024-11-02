Россия не собирается через Белоруссию нападать на соседние страны. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, сообщило РИА «Новости» .

«Поверьте, мы не нагнетаем ситуацию. Никакая Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву или Латвию, на Украину. Глупость полная», — сказал он.

Он подчеркнул, что никто не собирается вступать в конфликт с соседними государствами или Североатлантическим альянсом. По словам президента, напротив, западные страны стремятся «задушить», ослабить влияние Белоруссии и России, а для достижения этой цели ищут всевозможные поводы для критики.

Ранее белорусский лидер заявил, что завершение российско-украинского конфликта зависит не от коллективного Запада, а от президента Владимира Зеленского, но ему плевать на свой народ. При этом российская стратегия успешна — в Донбассе линия фронта смещается на запад, и Украина оказалась не в лучшем положении.