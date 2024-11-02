Запад решил найти поводы задушить Россию и Белоруссию — Лукашенко
Лукашенко: Россия не планирует нападать на соседние страны через Белоруссию
Россия не собирается через Белоруссию нападать на соседние страны. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, сообщило РИА «Новости».
«Поверьте, мы не нагнетаем ситуацию. Никакая Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву или Латвию, на Украину. Глупость полная», — сказал он.
Он подчеркнул, что никто не собирается вступать в конфликт с соседними государствами или Североатлантическим альянсом. По словам президента, напротив, западные страны стремятся «задушить», ослабить влияние Белоруссии и России, а для достижения этой цели ищут всевозможные поводы для критики.
Ранее белорусский лидер заявил, что завершение российско-украинского конфликта зависит не от коллективного Запада, а от президента Владимира Зеленского, но ему плевать на свой народ. При этом российская стратегия успешна — в Донбассе линия фронта смещается на запад, и Украина оказалась не в лучшем положении.