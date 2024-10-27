«Россия может всех послать». Лукашенко высказался о конфликте на Украине

Завершение российско-украинского конфликта зависит не от коллективного Запада, а от президента Украины Владимира Зеленского, которому плевать на свой народ. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что Запад хочет мира, но не может надавить на Зеленского, поскольку обещал ему всяческую поддержку. А тому совершенно не жалко свой народ: судя по поведению главы киевского режима, «ему плевать».

«Ситуация меняется каждый день, и беспокоит то, что Россия может всех послать. <…> Они пошли в свое время на переговоры, а сегодня ситуация поменялась — и серьезно в пользу России», — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что путинская стратегия step by step возымела действие: в Донбассе линия фронта смещается на запад, ситуация для Украины серьезная. Отсюда и лозунги Зеленского, которые он называет «планом победы», подытожил собеседник Зарубина.

Лукашенко и ранее отмечал, что «план победы» Зеленского не соответствует ситуации в зоне СВО. Президент Белоруссии заявил, что это странное название и Украине сейчас «не до победы, дай бог остановиться».