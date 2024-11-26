Запад планирует использовать подготовленных на Украине боевиков для дестабилизации ситуации в Белоруссии в 2025 году. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Коллаборантов из „полка Калиновского“ ЦРУ и Ми-6 рассчитывают использовать для дестабилизации Белоруссии с учетом предстоящих в следующем году президентских выборов», — процитировало Нарышкина РИА «Новости».

В Министерстве внутренних дел Белоруссии сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении участников белорусского добровольческого батальона имени Калиновского. Батальон сформировали в марте 2022 года, он действует на стороне ВСУ.

Белорусские спецслужбы также сообщили о возможных планах НАТО по нападению на страну. Предположительно, они планируют сначала захватить небольшие города, чтобы посеять хаос, а затем добраться до областных центров и Минска.

Ранее украинский военнопленный Александр Залесский рассказал, что ВСУ заминировали все мосты и дамбы на границе с Белоруссией. Это было сделано на случай, если по дороге поедет техника, и нужно будет ее уничтожить.