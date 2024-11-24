Пленный Залесский: ВСУ заминировали все дамбы и мосты на границе с Белоруссией

Вооруженные силы Украины заминировали все мосты и дамбы на границе с Белоруссией. Об этом РИА «Новости» сообщил украинский военнопленный Александр Залесский.

Залесский рассказал, он родом с Житомирской области, его мобилизовали в 119-ю бригаду ВСУ в феврале 2023 года. Он нес службу недалеко от Белорусской границы на блокпостах в Черниговской области в селе Добрый День. В августе он попал в плен в ДНР.

«Нам не давали серьезных задач, в основном все упиралось в границу Белоруссии, там мы охраняли заминированные дамбы и мосты», — сообщил пленный.

Боевик добавил, что у военнослужащих охраны были все средства для их подрыва.

«Минеры их закладывают на тот случай, что пойдет техника, нужно все подорвать», — заключил военнопленный.

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