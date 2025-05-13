Запад признал уязвимое положение НАТО из-за устаревшей военной доктрины

НАТО находится в очень уязвимом положении и-за устаревшей военной доктрины. Действия России на Украине поставили под сомнение господство альянса в воздухе, сообщило издание Business Insider .

«Военные эксперты сообщили, что действия России на Украине показывают, что господство НАТО в воздухе ставится под сомнение. <…> Представители НАТО и западных оборонных ведомств также заявили, что наряду с крупномасштабными и дорогостоящими системами, имеющими центральное значение для их возможностей, альянс нуждается в массах дешевого, расходуемого оружия, такого как беспилотные летательные аппараты», — отметили авторы материала.

О переосмыслении военной доктрины НАТО говорил бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Он отметил, что альянсу, чтобы составить конкуренцию России, требуется пересмотреть доктрину, в том числе в сфере беспилотников.

Внедрение российскими войсками беспилотников «Герань-3» переломило ход конфликта на Украине. ВС РФ использовали более 15 тысяч «Гераней», это истощает военные ресурсы ВСУ и приводит к тому, что оборона пропускает другие ракеты, в том числе гораздо более опасные.