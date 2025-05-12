TNI: ВСУ не в силах остановить российский дрон-камикадзе «Герань-3»

Внедрение российскими войсками беспилотников «Герань-3» решительно переломило ход конфликта на Украине, причем не в пользу последней. По скорости БПЛА приближаются к крылатым ракетам, вынуждая ВСУ расходовать перехватчики вроде американских Patriot, но толку мало.

За последний год Россия использовала в зоне СВО 15 011 беспилотников класса «Герань-3». Неизвестно, сколько из них поразили свои цели, но долетевшие нанесли огромный ущерб. Значительные повреждения претерпела система противовоздушной обороны.

«Это истощает военные ресурсы Украины и неизбежно приводит к тому, что оборона пропускает другие ракеты, в том числе гораздо более опасные», — отметили авторы статьи The National Interest.

Новые российские беспилотники испугали США. «Герань-3» назвали реальной угрозой для НАТО и опасностью ирано-российско-китайского альянса для Запада.

Ранее российские бойцы применили против ВСУ новый ударный дрон-трансформер «Вобла». Аппарат создали специалисты полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр».