Итоги спецоперации будут подавать в странах Запада при любом ее исходе как проигрыш России, которая якобы не выполнила свою задачу. Об этом главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» .

«В чем была суть вопроса американского журналиста на прямой линии — вы все уже проиграли, задач СВО не достигли», — напомнила она.

Симоньян отметила, что российские военные каждый день освобождают новые населенные пункты. Поэтому такой ход спецоперации нельзя назвать проигрышем. Она добавила, что после завершения СВО ее итоги представят только как провал России. Другого варианта у Запада нет.

В ходе прямой линии президент Владимир Путин ответил на вопрос журналиста из США о «слабости» России. Он отметил, что на Западе хотели бы видеть РФ в ослабленном положении, но эти мечты не сбылись.