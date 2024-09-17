Сенатор Долгов: сигнал Путина о конфликте России и НАТО дошли до адресатов

Президент Владимир Путин предупредил Запад о том, что разрешение на удары ВСУ по российской территории будет означать вовлечение НАТО в конфликт. Сигнал об этом дошел до адресатов, сообщил изданию «Взгляд» сенатор Константин Долгов.

Он подчеркнул, что США уже дали Украине все возможные разрешения, и доверять заявлениям Белого дома об ударах дальнобойным оружием нельзя.

«На мой взгляд, все разрешения Украине уже даны. Такую же позицию, напомню, высказывали и Дмитрий Песков, и Сергей Лавров», — отметил сенатор.

По его мнению, словами о неготовности снять ограничения с ВСУ американское руководство может пытаться «усыпить бдительность» России. Запад намеренно распространяет огромное количество дезинформации, поэтом российской стороне учитывать возможность любого развития событий, добавил сенатор.

«Западные представители — это не те люди, с которыми можно достигнуть каких-то реальных договоренностей», — заключил Долгов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявление Путина о последствиях ударов дальнобойным оружием вглубь территории России предельно четким. По его словам, западные лидеры услышали и поняли этот сигнал.