Запад отказался выполнять озвученную на базе Рамштайн просьбу Зеленского

WP: Зеленский не убедил Запад снять запрет на удары по России

Западные страны не будут снимать ограничения для ВСУ на удары по российской территории, несмотря на просьбу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила газета Washington Post.

По информации издания, украинский лидер во время выступления на немецкой базе Рамштайн не убедил союзников игнорировать красные линии России. США отказались изменить свою политику в отношении дальнобойных ракет.

Газета добавила, что просьба Зеленского продемонстрировала «политический тупик» на фоне ухудшения положения ВСУ и продвижения российских войск.

Ранее украинский лидер призвал Запад отправить стране дальнобойные ракеты и забыть о прочерченных российской стороной красных линиях. По его словам, ВСУ необходимо иметь «дальнобойный потенциал» для противостояния России.