Захарова: на Западе осознали, что все будет так, как скажет Россия

На Западе уже поняли, что события в мире будут развиваться так, как нужно России. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью ИС «Вести» .

Дипломат отметила, что Западная Европа предпринимает суетливые и уже даже не хаотичные, а истеричные действия. Европейские политики заявляют о том, что обязательно нужно стать частью так называемого урегулирования на Украине.

«Но при этом под урегулированием они понимают только реализацию своей давнишней мечты о том, что они назвали, придумав фразу о нанесении России якобы стратегического поражения. От чего это все? Как раз от ситуации на поле боя», — подчеркнула Захарова.

Дипломат иронично добавила, что на Западе уже осознали, что не их взяла. Будет не так, как они задумали, а как сказала Россия.

Ранее Захарова назвала системным механизмом русофобию на Западе.