Запад не простит главе киевского режима Владимиру Зеленскому сдачу Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (Мирнограда). Об этом aif.ru заявил подполковник запаса Олег Иванников.

По его словам, в этих городах остается техника и имущество НАТО на полмиллиарда долларов, поэтому боевики ВСУ до сих пор находятся там, им не позволяют сдаться.

«Зеленскому не простят сдачу Покровска и Мирнограда», — сказал Иванников.

Подполковник добавил, что у ВС России после взятия этих городов откроются новые возможности для развития наступления на Дружковку и Славянск.

Ранее стало известно, что экс-замглавы Минобороны Украины Виталий Дейнега призвал вывести войска из Красноармейска. По его словам, ВСУ уже фактически потеряли город.