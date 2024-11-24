Залужный: страны НАТО не выдержат войны на истощение с РФ из-за ресурсов ее ВПК

Страны НАТО не выдержат долгосрочного противостояния с Россией из-за возможностей ее военно-промышленного комплекса и неподготовленности собственных арсеналов ракет и беспилотников. Об этом в интервью изданию «Украинская правда» заявил бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный.

По его словам, альянс не готов к «войне на истощение» с Россией. Залужный задался вопросом, какая натовская страна на сегодняшний день способна отразить нападение двух тысяч целей. Он добавил, что число российских ударов по Украине только в ноябре уже доходит до трех тысяч.

Залужный подчеркнул, что поставленные Киеву «средства борьбы» по-прежнему остаются «слишком дорогими», а их количество ограничено.

И по этой же причине Великобритания и другие страны НАТО не будут готовы к потенциальному противостоянию с Россией, предположив, что их системы ПВО можно полностью разрядить всего да два-три месяца.

Вряд ли британские зенитчики смогут отразить атаки «управляемыми авиабомбами», на что нужно иметь хотя бы пять тысяч ракет для ЗРК Patriot. Производство последних слишком дорого.

«Поэтому только по этой военной составляющей можно сказать, что, наверное, они (страны НАТО — прим. ред.) не готовы», — пояснил Залужный.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия самостоятельно произвела большинство видов вооружения для нужд спецоперации.