Занятие по военному делу провели для кадетов в Люберцах

Инициатива местного отделения Ассоциации ветеранов СВО пользуется большой популярностью у молодежи. Второе занятие военно-патриотического клуба «Шторм» для учащихся Кадетской школы провели участники боевых действий Александр Кулагин и Олег Золотухин.

Кадеты познакомились с основами тактической подготовки, разобрав элементы строевой и штурмовой работы. Ребята также освоили навыки первой помощи, которую можно оказать до приезда врачей. Все полученные знания молодые люди отработали на практике.

Ученики Кадетской школы отметили, что занятия с ветеранами очень интересные и полезные. «Они показывают нам настоящие приемы, рассказывают о реальных ситуациях. После таких уроков хочется становиться сильнее и учиться еще больше», — рассказали ребята.

Программа военно-патриотического клуба «Штурм» ориентирована не только на физическое, но и на морально-нравственное развитие молодежи.

«Главная задача клуба — не только дать необходимые навыки и знания, но и воспитать чувство ответственности, товарищества, готовность прийти на помощь друг другу», — подчеркнул руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин.