Занятие по яхтингу провели для участников СВО в Солнечногорске

23 июня на озере Сенеж в Солнечногорском округе для участников специальной военной операции и их семей организовали занятие по парусному спорту. К нему присоединились около 20 человек, которые прошли инструктаж и вышли на воду под руководством инструкторов.

Занятие прошло на базе водной акватории озера Сенеж. Участники познакомились с основами управления парусными судами и попробовали себя в роли яхтсменов. Перед выходом на воду специалисты провели подробный инструктаж по технике безопасности и объяснили правила поведения на воде.

Организаторами выступили Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска и АНО «Мир человека» при участии руководителя организации Дмитрия Павленко. По словам организаторов, такая форма досуга помогает участникам восстановиться и сменить обстановку после пережитых событий.

«Хотим, чтобы ребята и их семьи почувствовали силу ветра, радость жизни и новые эмоции. Важно восстановить не только физическое состояние, но и эмоциональное, а также помочь найти новое увлечение», — сказала координатор социальных проектов АНО «Мир человека» Юлия Дари.

Занятия на парусных судах в Солнечногорске проводят второй год подряд. Они входят в федеральный проект «Сила героев — в тебе», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска отметили, что в команде появился психолог, работающий с военнослужащими и их семьями. Специалист ранее трудился в крупных военных госпиталях и помогает участникам справляться с эмоциональной нагрузкой.

«Спасибо Дмитрию Павленко, который вместе с нами помогает ребятам менять обстановку и возвращаться к активной жизни. В Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска мы оказываем поддержку, к нам можно прийти с личными переживаниями и быть услышанным», — сказала советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска расположена по адресу: улица Красная, дом 22А, в здании торгового центра «Солнечный».