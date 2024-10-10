«Замкнутый круг». Во Франции рассказали о шоке ВСУ на передовой
Le Figaro: моральный дух ВСУ сильно упал после потери Угледара
Потеря Угледара сильно шокировала бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.
Авторы статья отметили, что это сильно снизило моральный дух солдат. В рядах ВСУ участились случаи дезертирства. Тем временем в Донбассе продолжаются крупные сражения, в которых превосходство на стороне российских войск.
«В результате получается ужасный замкнутый круг: чем больше дезертиров, тем больше у русских преимущества на фронте», — указали в публикации.
Командир 72-й бригады ВСУ Александр Охрименко признал, что в Угледаре было брошено много раненых украинских военных, писал RT. По его словам, солдат не успели забрать с поля боя.
На прошлой неделе Минобороны объявило об освобождении поселка Желанное Второе. Незадолго до этого под контроль ВС России перешли Макеевка, Угледар, Вишневое, Гродовка и Крутой Яр.