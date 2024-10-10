Авторы статья отметили, что это сильно снизило моральный дух солдат. В рядах ВСУ участились случаи дезертирства. Тем временем в Донбассе продолжаются крупные сражения, в которых превосходство на стороне российских войск.

«В результате получается ужасный замкнутый круг: чем больше дезертиров, тем больше у русских преимущества на фронте», — указали в публикации.

Командир 72-й бригады ВСУ Александр Охрименко признал, что в Угледаре было брошено много раненых украинских военных, писал RT. По его словам, солдат не успели забрать с поля боя.

На прошлой неделе Минобороны объявило об освобождении поселка Желанное Второе. Незадолго до этого под контроль ВС России перешли Макеевка, Угледар, Вишневое, Гродовка и Крутой Яр.