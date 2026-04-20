Замглавы округа в Херсонской области получил ранения при атаке дронов ВСУ

Замглавы Великолепетихского округа Дмитрий Толчеев получил ранения при атаке украинских дронов. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Раненого отправили в Геническую ЦРБ, его состояние тяжелое.

«Он — человек, который помогает жителям в непростых условиях, занимается улучшением округа и работает на благо своей земли. Именно по таким людям целенаправленно бьют террористы киевского режима», — написал Сальдо.

По его словам, ВСУ задействовали в атаке как минимум три беспилотника.

Ранее первый замглавы Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области Александр Резниченко погиб, спасая детей из атакованной украинскими беспилотниками школы в Великой Знаменке. Посмертно его наградили орденом Мужества.