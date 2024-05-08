Замглавы Минобороны вручил госнаграды героям СВО в госпитале Мандрыка | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 06:00 Замглавы Минобороны вручил госнаграды героям СВО в госпитале Мандрыка Замминистра обороны РФ Горемыкин вручил награды героям СВО в госпитале Мандрыка

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Замминистра обороны России — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил госнаграды раненым участникам специальной военной операции в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Горемыкин вручил 18 госнаград накануне 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Российские военные, проявившие мужество и героизм на поле боя в зоне СВО, были отмечены шестью орденами «Мужества», тремя медалями «За отвагу», четырьмя медалями «Жукова», двумя медалями «Суворова» и тремя медалями «За храбрость» II степени.

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Горемыкин также передал солдатам и офицерам, проходящим лечение и реабилитацию в госпитале, слова поздравления от главы Минобороны Сергея Шойгу и пожелал им скорейшего выздоровления.

«Вы настоящие защитники Отечества, верные присяге, воинскому долгу, верные России, верные своему народу», — заявил генерал-полковник.

Горемыкин также поздравил медперсонал госпиталя и вручил ведомственные награды 15 сотрудникам — медали «За помощь и милосердие».

Вместе с Горемыкиным поздравить с Днем Победы и поддержать российских военных и персонал госпиталя приехали народные артисты РФ Александр Лазарев и Ольга Богданова, а также юнармейцы.

Ранее бывший режиссер киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий избавился от судимости, получив медаль «за спасение погибавших» за участие в СВО.