Замглавы МИД: страны ЕС провоцируют прямой конфликт НАТО с Россией
Европейские члены НАТО повышают ставки в противостоянии на Украине, это угрожает прямым конфликтом ядерных держав, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на Международном форуме по безопасности. Об этом сообщил ТАСС.
«В результате разрушительных действий коллективного Запада произошел и сохраняется глубокий и при этом весьма наэлектризованный разлад между пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые одновременно являются де-юре ядерными державами», — отметил дипломат на круглом столе «Кризис системы стратегической стабильности и перспективы его преодоления».
По его словам, опасность лобового столкновения Североатлантического альянса с нашей страной не только сохраняется, но и нарастает. Причем, евронатовскую группу не удерживает от попыток повышать ставки даже возможность прямого военного конфликта государств, обладающих ядерным оружием.
Ранее президент Чехии Петр Павел предложил отключить Россию от глобального интернета.