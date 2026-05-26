Замглавы МИД: страны ЕС провоцируют прямой конфликт НАТО с Россией

Европейские члены НАТО повышают ставки в противостоянии на Украине, это угрожает прямым конфликтом ядерных держав, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на Международном форуме по безопасности. Об этом сообщил ТАСС .

«В результате разрушительных действий коллективного Запада произошел и сохраняется глубокий и при этом весьма наэлектризованный разлад между пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые одновременно являются де-юре ядерными державами», — отметил дипломат на круглом столе «Кризис системы стратегической стабильности и перспективы его преодоления».

По его словам, опасность лобового столкновения Североатлантического альянса с нашей страной не только сохраняется, но и нарастает. Причем, евронатовскую группу не удерживает от попыток повышать ставки даже возможность прямого военного конфликта государств, обладающих ядерным оружием.

Ранее президент Чехии Петр Павел предложил отключить Россию от глобального интернета.