Замглавы Лосино-Петровского Валентина Тропанец провела встречу с волонтерами

Общественная организация «Тыл добра» в Лосино-Петровском уже почти год помогает участникам специальной военной операции. В гостях у волонтеров побывали заместитель главы городского округа Валентина Тропанец.

Добровольцы собирают и отправляют гуманитарную помощь для бойцов, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, поддерживают раненых в госпиталях и ветеранов СВО.

Руководитель движения «Тыл добра» Ольга Смирнова начала заниматься волонтерской деятельностью во время спецоперации. Сначала сама приходила плести маскировочные сети. Но потом жители города попросили ее помочь отправить посылку для бойца, и Ольга вместе с другими активистами стала оказывать посильную поддержку военнослужащим.

Валентина Тропанец рассказала, что с Ольгой Смирновой они знакомы много лет, вместе учились в школе. «Она объединила вокруг себя неравнодушных людей, желающих внести свой посильный вклад в общее доброе дело. То, что делают эти люди, заслуживает всесторонней поддержки», — сказала замглавы округа. Она отметила, что труд волонтеров помогает бойцам СВО чувствовать связь с Родиной и укрепляет их моральный дух, и призвала всех не только оказывать помощь участникам организации «Тыл добра», но и брать с них пример.