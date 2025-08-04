Замглавы Лосино-Петровского провела встречу с волонтерами

Заместитель главы городского округа Екатерина Белая посетила волонтерскую организацию «Тыл добра», которая активно действует на территории муниципалитета. Во встрече также приняли участие активисты движений «Волонтеры Подмосковья» и «Молодая гвардия Единой России».

С каждым днем к добровольческому движению присоединяется все больше неравнодушных жителей Лосино-Петровского округа. Волонтеры плетут маскировочные сети для бойцов СВО. Молодежь с энтузиазмом осваивает навыки плетения сетей: от натягивания основы и вязания «паучков» до подбора цветовых пятен под особенности местности. Добровольцы также собирают гуманитарную помощь, навещают раненых в госпиталях и помогают тем, кто уже вернулся с фронта.

Екатерина Белая поблагодарила волонтеров, которые вкладывает свою душу, время и силы в поддержку участников спецоперации.

«В зоне боевых действий ценится каждая маскировочная сеть, каждая посылка с теплыми словами поддержки. Волонтерская помощь — это не просто вещи, это знак того, что бойцов ждут, верят и поддерживают», — сказала замглавы Лосино-Петровского округа.