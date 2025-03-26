Замглавы Красногорска Тимошина провела личный прием бойцов СВО и членов их семей

К заместителю городского округа Красногорск Наталье Тимошиной обратился участник специальной военной операции Дмитрий. Он попросил помочь с поиском работы. Вопрос родственницы еще одного бойца решат через Министерство обороны.

Дмитрия демобилизовали еще летом 2024 года, но он до сих пор ищет работу. Наталья Тимошина уточнила у гостя, чем он сейчас занимается, и предложила варианты трудоустройства.

«Если что-то где-то могут предложить — это все физический труд, на ногах постоянно стоять надо. Давайте мы резюме тоже посмотрим и найдем какие-то варианты. Также в прокуратуру еще раз обратимся», — сказала она Дмитрию.

Помимо этого, участнику специальной военной операции пообещали помочь и в других направлениях.

«По медпомощи, по соцзащите, в общем по таким базовым вопросам, которые появляются в жизни бойцов специальной военной операции после возвращения с фронта. Ответы дали», — поделился Дмитрий.

Вопрос еще одной участницы встречи, Елены, можно решить, обратившись в Министерство обороны.

«Нам не подчиняется Министерство обороны. Давайте мы со своей стороны тоже направим письмо», — предложила Елене Наталья Тимошина.

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