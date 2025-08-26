Залужный сравнил боевые действия на Украине с фильмом «Терминатор»

Развитие беспилотных технологий на поле боя достигло уровня, сравнимого с сюжетами фильмов о «Терминаторе». Поэтому нужно искать способы предотвращения угроз от боевых машин, заявил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью на YouTube-канале «Новая украинская школа».

«Робот за 50 долларов найдет тебя. Поэтому нам нужно найти решение, чтобы потом не пришлось отправлять кого-то в прошлое, чтобы сделать какие-то изменения», — сказал он, сославшись на сюжет картин про роботов из будущего.

По словам Залужного, из-за развития беспилотников и других средств поражения невозможно «насытить» поле боя большим количеством личного состава. Посол Украины в Великобритании считает, что сейчас нужно минимизировать количество людей в окопах и делать ставку на развитие технологий.

Ранее появились сообщения, что Залужный будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Он уже создал в Лондоне свой предвыборный штаб и ведет тайную подготовку к предвыборной гонке.