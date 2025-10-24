Залужный сделал громкое заявление об СВО

Залужный заявил, что конфликт на Украине стал глобальной войной

Конфликт на Украине разросся до глобального с участием Европы. Ни одна страна не смогла бы обороняться самостоятельно, заявил бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, посол в Великобритании Валерий Залужный в статье для издания «Украинская правда» .

По его словам, на четвертом году боевых действий рухнули прежние теории о мировом устройстве. Европа стала соседкой Украины по глобальной войне. Залужный заявил, что ни одна страна в мире не могла бы выдержать интенсивность современных боев и обеспечить оборону в одиночку.

Он раскритиковал бывшее руководство Украины за откладывание тяжелых решений. Залужный обвинил власти в заигрывании с избирателями.

«Еще одной проблемой наших бывших лидеров было отложение непопулярных шагов ради краткосрочной популярности и следование популистским обещаниям», — сказал генерал.

Ранее Залужный раскритиковал нападение ВСУ на Курскую область. По его мнению, армии пришлось заплатить слишком большую цену за тактический прорыв на узком участке.