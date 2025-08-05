Потерпевшими по делу о вторжении ВСУ признали 14 тыс. жителей Курской области

Более 14 тысяч человек считаются потерпевшими в рамках расследования дел о преступлениях ВСУ в Курской области. Об этом KP.RU заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Потерпевшими признали более 14 тысяч гражданских», — подчеркнул он.

Председатель СК уточнил, что в результате рейдов украинских боевиков в курском приграничье погиб 331 человек, 553 получили ранения. По его словам, военные ВСУ прекрасно осознавали, что делают.

«Жители приграничных сел и поселков также подтверждали, что украинские боевики намеренно издевались над мирным населением, убивали», — подчеркнул Бастрыкин.

Он добавил, что ВСУ часто стреляли по мирным жителям, которые пытались пройти к своим домам. При этом украинские боевики открывали огонь с близкого расстояния и видели, что перед ними обычные гражданские.

Ранее глава СК сообщил, что ущерб от преступлений армии Украины в приграничных районах Курской области составил свыше трех миллиардов рублей. Специалисты продолжают проводить оценку, рассказал он.