Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил существование с 2022 года секретного штаба в Висбадене, где западные государства помогали Украине разрабатывать военные операции против России. Об этом он сообщил на странице в Facebook*.

«Много говорили про Висбаден на прошлой неделе. Действительно, этот штаб стал секретным оружием по планированию операций и обеспечению необходимого для их реализации», — написал Залужный.

Экс-главком ВСУ отметил, что такой координационный центр изначально располагался в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте, а затем его перевели в Висбаден.

По его словам, в штабе проводили военные игры, планировали операции, определяли потребности националистов, передавали необходимую информацию европейским столицам и США.

Ранее Залужный признал, что статья устава НАТО о коллективной обороне не работает.

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