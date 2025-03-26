Залужный заявил, что статья устава НАТО о коллективной обороне не работает

Входящие в НАТО страны понимают, что статья 5 устава альянса не работает. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время общения со студентами во Львове.

Залужный напомнил, что из-за работы украинских средств радиоэлектронной борьбы беспилотники периодически залетали на территорию Румынии, однако никакой официальной реакции со стороны властей государства не последовало.

«Польша это понимает, где периодически падают то наши ракеты, то российские. Румыния это понимает, только молчит», — сказал он.

В статье 5 устава НАТО говорится о коллективной обороне. По ней вооруженное нападение на любую страну альянса должно восприниматься как нападение сразу на все страны блока.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал, что Украину не хотят брать в НАТО, хотя само государство очень хотело бы присоединиться к альянсу.