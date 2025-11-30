Залужный не исключил мир без «полной победы Украины»
Экс-главком ВСУ Залужный: нельзя отвергать мир без полной победы Украины
Заключение мирного соглашения с Россией возможно даже при отсутствии полной победы Украины. Об этом заявил экс-главком ВСУ, посол в Великобритании Валерий Залужный в колонке для издания Liga.net.
Он отметил, что украинцы хотят полной победы — распада Российской империи.
«Но не можем и отвергать вариант долгосрочного прекращения войны, потому что именно это слишком распространенный в истории войн способ их завершения», — подчеркнул дипломат.
Экс-главком добавил, что история войн знает разные исходы — не всегда победа достается одной стороне. Большая часть конфликтов заканчивается либо взаимным поражением, либо компромиссными вариантами.
Залужный считает, что завершить украинский конфликт пока не удается из-за гарантий безопасности.