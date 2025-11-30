Залужный заявил, что Киев не может отвергать долгосрочное прекращение конфликта

Долгосрочное прекращение конфликта на Украине придется рано или поздно принять. С таким заявлением для украинского СМИ выступил посол Валерий Залужный, отрывки из его интервью опубликовало РИА «Новости» .

Бывший главком ВСУ полагает, что военный конфликт не всегда заканчивается поражением одной стороны и победой другой. По его словам, подавляющее число кризисов такого масштаба завершается «тем, что каждый уверен в своей победе, или другими вариантами».

Украина, по оценке Залужного, сочтет «полной победой» распад некой «Российской империи». Что имеется под этой формулировкой, посол не уточнил. Поражением же Киев признает лишь полный переход украинской территории под контроль России.

«Украинцы не могут и отвергать долгосрочного, на годы, прекращения [конфликта]», — делает вывод Залужный.

Одной из причин, по которым пока не удается достичь завершения украинского конфликта, бывший военный считает проблему гарантий безопасности. Залужный в своей колонке также констатирует, что в мире уже «не существует понятия международного права и системы его поддержки».

Залужного считают одним из возможных кандидатов на пост украинского лидера. Сейчас он занимает пост посла Украины в Великобритании. В прошлом Залужный не раз выступал в прессе с опосредованной критикой решений Киева.