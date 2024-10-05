Залужный чудом выжил в прошлом году. По его пункту прилетел снаряд ВС России

Генерал Кривонос: Залужный весной 2023 года получил серьезное ранение на фронте

Весной 2023 года занимавший тогда должность главкома ВСУ Валерий Залужный получил серьезное ранение, заявил украинский генерал в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос. В интервью на YouTube-канале бывшего депутата Верховной рады Борислава Березы он рассказал, что военачальника спасло лишь хорошо укрепленные стены помещения.

По словам Кривоноса, Залужный выдал местонахождение своего укрепления, ответив на телефонный звонок.

«И через полторы минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. <…> И Залужный реально получил дырку в своем теле», — уточнил генерал.

Он добавил, что экс-главком ВСУ чудом выжил и получил лишь осколочные ранения.

Валерий Залужный согласовал совершение теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», выяснили немецкие журналисты. По их информации, на подрыв веток потратили 300 тысяч долларов.