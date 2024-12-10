Залетел в форточку. Стало известно, как дрон уничтожил украинского пулеметчика в Курахове

Российский дрон поразил пулеметчика ВСУ в ДНР

Позицию пулеметчика украинских войск в Курахове поразил ударный дрон российского оператора. Об этом РИА «Новости» рассказал еще один специалист по беспилотникам с позывным «Печорин».

Пулеметчик выбрал позицию в многоэтажном здании. Солдат ВСУ контролировал основную дорогу в Курахове, мешая продвижению российских сил.

По словам «Печорина», оператор ударного дрона «Молния-2» направил аппарат прямо в форточку квартиры, где находился стрелок.

Как отметил собеседник агентства, дрон нанес удар двумя боезарядами КЗ-6, что позволило полностью подавить огонь с позиции противника.

Ранее стало известно, что бригады ВСУ попали в окружение под Курахове.