Законопроекты об отправке подсудимых на СВО рассмотрят в Госдуме

Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроекты о прекращении уголовного преследования подсудимых, готовых отправиться в зону спецоперации. Об этом сообщил РБК .

Пакет законопроектов внесли в ГД в августе. Инициатива Верховного суда предусматривает изменения в Уголовно-процессуальном кодексе. Депутаты Госдумы предложили внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Проект Верховного суда регламентирует порядок принятия решений о приостановке производства по уголовным делам на основании ходатайства воинской части.

Депутаты в своем законопроекте предложили уточнить, что в период мобилизации или военного положения контракт с ВС России могут заключить люди, в отношении которых приостановили производство по уголовному делу. Это не коснется обвиняемых в преступлениях против половой неприкосновенности.

В конце августа в зону СВО попросился экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание за коррупцию. Минобороны пока не отреагировало на его просьбы.