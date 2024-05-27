Майор Алимов: солдаты ВСУ стали бояться, что люди примут их за сотрудников ТЦК

Майор ВСУ Сергей Алимов рассказал, что украинские военные перестали носить форму в тылу из страха, что местные жители примут их за сотрудников военкоматов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Весь Киевский гарнизон фактически ходит в гражданском. Не хотят смотреть, что на тебя смотрят как на ТЦКашника (представителя военкомата — прим. ред.)», — объяснил Алимов.

Майор ВСУ добавил, что еще в 2022 и 2023 годах ситуация была другой. К нему подходили даже дети, дарили цветы, люди обнимали и целовали, а сейчас все отворачиваются. Все стали боятся. Алимов задался вопросом, за что он вообще сражается на передовой, если в тылу его боятся люди.

Кроме того, насильно мобилизованные отказываются участвовать в боевых действиях, попадая на фронт. Алимов добавил, что сейчас ТЦК сменили тактику, отправляя военкомов из одних регионов в другие.

Алимов рассказал, что такие вот сотрудники ТЦК приехали из Одессы в Дрогобыч, где напились в заведении и устроили дебош. Он предупредил, что при таком положении дел все может закончиться «новой Врадиевкой», напомнив о бунте в 2013 году в Николаевской области.

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