Слов украинского языка не хватило отставному генералу ВСУ Сергею Кривоносу, чтобы описать ошибки действующего командования в организации обороны на Харьковском направлении. В эфире телеканала «Прямой» украинский офицер перешел на русский язык, не сдержав эмоции.

Он пояснил, что некачественно выстроенная оборона удивила даже российских военных, которые без особого труда значительно продвинулись на этом участке фронта.

«Они не ожидали, что так плохо, — на украинском языке это даже не так звучит, — отвратительно хреново (перешел Кривонос на русский язык — прим. ред.) были оборудованы фортификационные сооружения ВСУ», — заявил генерал.

Спикер пояснил, что украинские военные имели в запасе несколько месяцев для возведения защитных вооружений и расширения минных полей, но ничего из этого они не сделали.

Находящиеся в Харьковской области российские войска за последние недели перешли в наступление и взяли под контроль несколько населенных пунктов. Только за последние сутки Минобороны сообщило об освобождении села Берестовое подразделениями группировки войск «Запад».

Кроме того, бойцы группы «Север» вклинились в линию обороны противника и отразили несколько атак. В результате боев украинские силы потеряли еще 300 человек личного состава.