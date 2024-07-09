Бесчеловечная сущность режима. Захарова — о трагедии в киевской больнице
Захарова назвала подтвержденным фактом прилет ракеты NASAMS по больнице в Киеве
Попадание западной ракеты NASAMS в здание детской больницы «Охматдет» в Киеве — подтвержденный факт. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, украинское руководство сознательно разместило системы противовоздушной обороны в жилых кварталах. В результате мирные жители стали «живым щитом».
«Попытки режима Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишний раз подтверждают его бесчеловечную нацистскую сущность», — подчеркнула дипломат.
Ради сохранения власти режим Зеленского готов пойти на любые преступления, добавила Захарова.
Она напомнила, что российские бойцы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам на Украине. В их числе заводы «Артем», «Антонов» и конструкторское бюро «Луч» в Киеве.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркнул, что ВС России атакуют исключительно объекты критической инфраструктуры.