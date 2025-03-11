Заявления украинских властей о готовности к перемирию везде, кроме суши, даже звучат смешно. Об этом заявил в интервью «Свободной прессе» бывший начальник зенитно-ракетных войск КСПН полковник запаса Сергей Хатылев.

«Это ни о чем — увиливание хвостом вправо и влево. Ну и потом: наша позиция четкая. Никаких миротворческих сил, никаких перемирий, никаких этих „делайте выбор“ — все или ничего», — подчеркнул офицер.

При этом он отметил, что операция российской армии под Суджей стала для ВСУ сильнейшим психологическим ударом.

При этом депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что Владимир Зеленский в скором времени будет вынужден согласиться на перемирие, причем на тех условиях, которые выдвинет Россия.