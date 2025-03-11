Заявление украинских властей о готовности к перемирию назвали смешным
Полковник Хатылев: украинские власти затягивают переговоры, предлагая перемирие
Заявления украинских властей о готовности к перемирию везде, кроме суши, даже звучат смешно. Об этом заявил в интервью «Свободной прессе» бывший начальник зенитно-ракетных войск КСПН полковник запаса Сергей Хатылев.
«Это ни о чем — увиливание хвостом вправо и влево. Ну и потом: наша позиция четкая. Никаких миротворческих сил, никаких перемирий, никаких этих „делайте выбор“ — все или ничего», — подчеркнул офицер.
При этом он отметил, что операция российской армии под Суджей стала для ВСУ сильнейшим психологическим ударом.
При этом депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что Владимир Зеленский в скором времени будет вынужден согласиться на перемирие, причем на тех условиях, которые выдвинет Россия.