В Раде назвали сроки подписания перемирия с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени может отправиться в США, чтобы подписать перемирие. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Что придется подписать? Я убежден, что перемирие, причем, в самое ближайшее время», — заявил парламентарий.

Он считает, что перемирие подпишут не на выгодных для Украины требованих Франции и Британии, а на условиях, которые озвучит Россия.

При этом Дубинский высказал мнение, что на этот раз президенту США Дональду Трампу не за чем самому встречаться с Зеленским. Достаточно будет отправить к нему министра финансов США Скота Бессента или, в лучшем случае, вице-президента Джей Ди Вэнса.

Ранее премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что готовы на следующей неделе отправиться в Белый дом вместе с Зеленским, чтобы помочь урегулировать разногласия, возникшие у него с Трампом.