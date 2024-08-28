Заявление после ударов ВСУ России по Украине сделали на Западе

Российская армия при ударе по стратегическим объектам Украины применила передовые средства поражения. Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил британский эксперт Александр Меркурис.

«Что касается степени сложности атаки и мощности ракет, то ее провели самыми передовыми средствами, если сравнивать с ударами по территории Украины в 2022 и 2023 годах», — сказал он.

Меркурис добавил, что принявшие участие в последних атаках российские беспилотные летательные аппараты были значительно модернизированы.

ВС России 26 августа нанесли удар по военным и энергетическим объектам на территории соседней страны. Целями стали электроподстанции в Одесской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Житомирской, Винницкой и Киевской областях, а также газокомпрессорные станции в Харьковской, Ивано-Франковской и Львовской областях.