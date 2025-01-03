Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Россия должна заплатить «высокую цену» является нацистским мышлением. Об этом РИА «Новости» сообщил член комитета Госдумы по безопасности, депутат Михаил Шеремет.

Подоляк в интервью ранее сказал, что Украина отвергает диалог о мире, потому что «Россия не заплатила достаточно высокую цену». Также он призвал США дать Украине гарантии безопасности.

«Киевским военным преступникам свойственно нацистское мышление, поэтому вместе созидания и мира они будут везде пропагандировать разрушение и смерть. Подобные античеловеческие критерии чужды России, даже потеря одного гражданина — трагедия. Но враг должен помнить, что если над нашей Родиною дым, то мы за ценой за свою победу не постоим», — сказал парламентарий.

Бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявлял, что киевский режим заставят забыть о потерянных территориях.