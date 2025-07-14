Заявление об СВО сделали в США

Украинский конфликт превратился в противостояние новейших беспилотников, FPV-дроны в котором имеют ключевое значение. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal .

«Линия фронта в битве за Украину все больше замирает. Причиной стало стремительное развитие технологий беспилотников», — отметили авторы материала.

По их словам, дроны оказали самое большее влияние на ход боевых действий — их главными преимуществами стали дешевизна производства и высокая точность, хотя по мощности поражения они уступают ракетам.

«Аппараты не только успешно осуществляют доставку грузов, но и проводят эвакуационные миссии. Кроме того, они наносят точечные удары по технике и войскам противника, эффективно ведут разведку», — добавили журналисты.

Ранее стало известно, что система РЭБ «Купол Донбасса» перехватила почти 700 БПЛА за неделю.