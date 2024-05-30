Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок ошиблась, когда говорила о невозможности нейтралитета в вопросе Украины. Об этом заявила немецкая газета Berliner Zeitung .

В издании напомнили, что глава МИД в ноябре 2022 года в категоричной форме призывала другие страны занять определенную позицию по конфликту на Украине, так как в этом вопросе якобы исключается возможность нейтралитета.

«Мнение Бербок о том, что нейтральной позиции нет, с тех пор было опровергнуто реальностью», — подчеркнули в газете.

В качестве примера авторы статьи привели такие густонаселенные страны как Индию и Китай, а также африканский континент. В издании добавили, что нейтральной позиции придерживаются большинство государств, в то время как на стороне Украины находятся только участники НАТО, США и их ближайшие союзники.

«Любая политика Глобального Севера, не учитывающая нейтральные интересы стран Юга, обречена на провал», — заключили в газете.

Ранее британская газета Telegraph оконфузилась своим заголовком для статьи по Украине. Его переписывали несколько раз, чтобы скрыть мнение журналистов о мрачном будущем страны.