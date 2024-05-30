Заголовок статьи о мрачном будущем Украины переписывали два раза. Речь идет о материале в британской газете Telegraph , который написала журналистка Лиза Хейзелдайн.

Исходя из данных сервиса архивных копий веб-сайтов, первое название звучало так: «Украина теперь знает, что ей осталось всего несколько месяцев для выживания». Потом заголовок поменяли: «Украина знает, что все кончено». В итоге конечный заголовок статьи звучал: «Без западного вооружения Украине, возможно, останется всего несколько месяцев».

В самом материале написали про понимание украинского лидера Владимира Зеленского, что ВСУ «осталось недолго». Украинская сторона не сможет длительно противостоять российским войскам. Журналистка предположила, что ситуация сильно ухудшится через «несколько месяцев», потому что западные страны станут поставлять меньше оружия.

Ранее издание Newsweek со ссылкой на западных аналитиков сообщило, что Украине придется пойти на мирную сделку с Россией. По его словам, страна продолжит терять территории, если не адаптируется к новым условиям.