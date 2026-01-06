Полковник Макгрегор заявил о переходе СВО в войну за выживание России

Конфликт на Украине превратился в решающую войну за существование России. Об этом сообщил в эфире одного из Youtube-каналов бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, допустив также причастность британской разведки к атаке дронов на резиденцию президента.

«Украина — лишь марионеточный режим и человеческий ресурс, который растрачивается на поле боя ради целей глобалистских властей Европы и Вашингтона», — отметил Макгрегор.

Он подчеркнул, что появление Владимира Путина на совещании с военным руководством в форме свидетельствует о переходе к войне за существование государства.

Экс-советник добавил, что его не удивила бы причастность британской службы разведки МИ-6 к недавней атаке 91 беспилотника. По его мнению, британская разведка всегда была лидером в подобных операциях.

«Думаю, что МИ-6 всегда была лидером в таких делах. Такое ощущение, что британцы больше других европейских государств заинтересованы в уничтожении России», — добавил бывший советник Пентагона.

Ранее британские СМИ предупредили, что обстановка в Европе может резко ухудшиться в 2026 году. По их данным, есть все предпосылки к тому, что ее ждет начало полномасштабного военного конфликта.