Daily Star: в Европе в 2026 году может начаться третья мировая война

Обстановка в Европе может резко ухудшиться в 2026 году. Есть все предпосылки к тому, что ее ждет начало полномасштабного военного конфликта, сообщил британский таблоид Daily Star.

Авторы публикации обратили внимание на напряженную атмосферу на мировой арене. По их мнению, есть пять территорий в мире, где не исключается начало третьей мировой войны.

Аналитики предположили, что основной риск расположен в районе Финского залива. По словам экс-офицера британской военной разведки Филипа Ингрэма, к диверсионным актам здесь приведет конфликт Европы с Россией.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал чушью слова о нападении России на страны НАТО. Он отметил, что истерию нагнетают правящие элиты и объединенная Европа.