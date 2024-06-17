«Заходили вообще красиво». Бойцы рассказали о зачистке Старомайорского

Часть села Старомайорского в ДНР перешла под контроль российской группировки войск «Восток». Бойцы рассказали «Известиям» , как происходил штурм.

Российские подразделения взяли южную окраину Старомайорского, по информации журналистов, за полчаса, несмотря на украинские фортификационные сооружения, доты и блиндажи на въезде в село. Военные разделились и вели наступление с нескольких направлений, дорогу расчищал катковый минный трал.

«У нас было три группы. Заходя в Старомайорку — а перед эти там отработала артиллерия, кинули дымы, — мы все знали свои задачи. Мы заходили вообще красиво. Все зачистили, закатились на свои объекты», — рассказал штурмовик с позывным Котяра.

Затем военные сосредоточились на зачистке севера села — последнего оплота Вооруженных сил Украины на этом участке. Украинская группировка обессилела и осталась без запаса патронов.

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