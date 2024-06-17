«Заходили вообще красиво». Бойцы рассказали о зачистке Старомайорского
Штурмовики группировки «Восток» рассказали о зачистке окраин Старомайорского
Часть села Старомайорского в ДНР перешла под контроль российской группировки войск «Восток». Бойцы рассказали «Известиям», как происходил штурм.
Российские подразделения взяли южную окраину Старомайорского, по информации журналистов, за полчаса, несмотря на украинские фортификационные сооружения, доты и блиндажи на въезде в село. Военные разделились и вели наступление с нескольких направлений, дорогу расчищал катковый минный трал.
«У нас было три группы. Заходя в Старомайорку — а перед эти там отработала артиллерия, кинули дымы, — мы все знали свои задачи. Мы заходили вообще красиво. Все зачистили, закатились на свои объекты», — рассказал штурмовик с позывным Котяра.
Затем военные сосредоточились на зачистке севера села — последнего оплота Вооруженных сил Украины на этом участке. Украинская группировка обессилела и осталась без запаса патронов.
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