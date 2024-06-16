Спецназ «Грачи» и 238-я бригада уничтожили пехоту ВСУ в Константиновке

Отряд специального назначения «Грачи» и бойцы 238-й артиллерийской бригады ВС России уничтожили группу украинских боевиков в населенном пункте Константиновка на южно-донецком направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Операторы «Грачей» с помощью разведывательного дрона выследили укрытие военных ВСУ в одном из разрушенных домов поселка. По сооружению нанесли удар артиллеристы 238-й бригады. В результате точного попадания «бункер» и всех его обитателей уничтожили.
Ранее подразделения группировки войск «Днепр» огнем артиллерии не допустили перегруппировку войск Вооруженных сил Украины.