Спецназ «Грачи» и 238-я бригада уничтожили пехоту ВСУ в Константиновке

«РВ»: ВС РФ уничтожили укрытие военных ВСУ в Констаниновке

Фото: РИА «Новости»

Отряд специального назначения «Грачи» и бойцы 238-й артиллерийской бригады ВС России уничтожили группу украинских боевиков в населенном пункте Константиновка на южно-донецком направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Операторы «Грачей» с помощью разведывательного дрона выследили укрытие военных ВСУ в одном из разрушенных домов поселка. По сооружению нанесли удар артиллеристы 238-й бригады.  В результате точного попадания «бункер» и всех его обитателей уничтожили.

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